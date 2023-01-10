Halil Akbunar, Türkiye'ye döndü! Yeni adresi İstanbul oldu

Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinin formasını terleten ve bu sezon başında Göztepe'den ayrılarak Belçika ekiplerinden Westorlo'ya transfer olan Halil Akbunar Türkiye'ye geri döndü. Tecrübeli futbolcu Spor Toto Süper 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ve Göztepe formaları giyen daha sonra İzmir ekibi Göztepe'den ayrılan Halil Akbunar tekrar Türkiye'ye döndü. Sezon başında Westerlo'ya imza atan Halil Akbunar, Eyüpspor'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu İstanbul ekibine 3.5 yıllık imza attı.

İMZA TÖRENİ İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Halil Akbunar'ın transferi hakkında konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı, "Westerlo Kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil Akbunar resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak. Kendisiyle 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız Eyüpspor camiamıza hayırlı olsun." dedi.

7 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu daha önce Balçova İdman Yurdu, Antalyaspor ve Göztepe formaları giydi. Halil Akbunar'ın güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Westerlo'da 15 maçta forma şansı buldu ve bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 de asist yaptı.