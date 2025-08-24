Halı saha ücretlerine okkalı zam

Halı sahada futbol oynamak, özellikle akşam saatlerinde dostlarla bir araya gelmenin en keyifli aktivitelerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu keyifli buluşmalar artık cebinizi daha fazla zorlayacak. Art arda gelen zam furyasından halı sahalar da nasibini aldı.

Türkiye genelinde halı saha işletmeleri, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenledi. Şu anda saatlik 2800 TL olan halı saha ücretleri, 1 Eylül 2025'ten itibaren 3500 TL'ye yükselecek. Böylece yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış yaşanmış olacak.

ARTIŞIN NEDENİ: YÜKSELEN MALİYETLER

Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, saha aydınlatmalarından ısıtma sistemlerine kadar birçok kalemi doğrudan etkiliyor. İşletmeler, oyuncuların mağdur olmaması için fiyat artışını uzun süredir ertelediklerini ancak artık maliyetleri karşılamanın imkânsız hale geldiğini ifade ediyor.

AMATÖR FUTBOLCULAR ENDİŞELİ

Halı sahalara gelen zam, özellikle her hafta düzenli olarak futbol oynamayı alışkanlık haline getiren amatör sporcuları düşündürüyor. 8-10 kişilik takımlar halinde ödenen ücretler, kişi başı maliyeti de önemli ölçüde artıracak. 2.800 TL'lik eski tarifede kişi başı ödeme yaklaşık 280-350 TL arasında değişirken, yeni tarifeyle birlikte bu rakam 350-450 TL seviyelerine çıkacak.