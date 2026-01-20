Haberler

''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı

''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Güncelleme:
İstanbul'da bir halı saha maçında genç bir futbolsever, attığı estetik ve teknik golle sosyal medyada büyük ilgi çekti. Maç sırasında kaydettiği gol anını paylaşan genç, 'Halı saha tarihinin en güzel golünü attım' notunu düştü. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

  • Bir futbolsever, halı saha maçında attığı golü sosyal medyada 'Halı saha tarihinin en güzel golünü attım' notuyla paylaştı.
  • Paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Gol, estetik ve teknik bir vuruşla atıldı.

İstanbul'da bir grup arkadaşlarıyla halı saha maçına çıkan genç bir futbolsever, attığı golle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

''HALI SAHA TARİHİNİN EN GÜZEL GOLÜ''

Genç futbolsever, maç sırasında kaydettiği gol anını sosyal medya hesabından paylaşarak "Halı saha tarihinin en güzel golünü attım" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, futbol tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

HAREKETİN ZORLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda yer alan görüntülerde, genç oyuncunun oldukça estetik ve teknik bir vuruşla topu ağlarla buluşturduğu görüldü. Futbolseverler, golün kalitesi ve hareketin zorluğu konusunda dikkat çekici yorumlarda bulunarak, ''Gerçekten inanılmaz bir gol'', ''Ben o hareketi yapsam 1 hafta koltuktan kalkamam'', ''Bu vuruş profesyonel maçlarda bile çok nadir görülür'' gibi ifadeler kullandı. Genç oyuncunun bu iddialı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhammed AY:

Yav he he gol dediğin maç oynanırken atar biri eliule pas atar kalede duran topu izler birileri de gol attim diye hava atar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Söyler:

Hani videosu nerede?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

