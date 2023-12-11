Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de gösterdiği üstün performansla herkesin takdirini kazanıyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun, bu performansını A Milli Takım'da neden göstermediği merak konusu oldu ve büyük tartışma yarattı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de harikalar yaratmaya devam ediyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun aynı performansı neden A Milli Takım'da göstermediği ise tartışma konusu oldu.
"A MİLLİ TAKIM'DA NEDEN OYNAMIYOR?"
Inter'de büyük işler yapan ve maçlara damga vurmaya devam eden yıldız futbolcunun o performansını gören Türk taraftarlar, Hakan'ın A Milli Takım'da neden etkisiz olduğunu sorgulamaya başladı.
10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
İtalyan devinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Hakan, bu sezon 18 maçta 8 gol atarken 2 de asist kaydetti.