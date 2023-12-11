Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de gösterdiği üstün performansla herkesin takdirini kazanıyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun, bu performansını A Milli Takım'da neden göstermediği merak konusu oldu ve büyük tartışma yarattı.

Haksız da değiller! Hakan'ın Inter'deki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de harikalar yaratmaya devam ediyor. Son olarak Udinese maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Çalhanoğlu'nun aynı performansı neden A Milli Takım'da göstermediği ise tartışma konusu oldu.

"A MİLLİ TAKIM'DA NEDEN OYNAMIYOR?"

Inter'de büyük işler yapan ve maçlara damga vurmaya devam eden yıldız futbolcunun o performansını gören Türk taraftarlar, Hakan'ın A Milli Takım'da neden etkisiz olduğunu sorgulamaya başladı.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

İtalyan devinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Hakan, bu sezon 18 maçta 8 gol atarken 2 de asist kaydetti.