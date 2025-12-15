Hakkari Kadın Judo Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili sporcular, 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda önemli başarılara imza attı.

12 ülke ve 38 ilden toplam bin 390 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, Hakkari'yi temsil eden sporcular minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Sporcular, bireysel derecelerinin yanı sıra takım halinde de kürsüye çıkmayı başardı. Turnuvada artı 78 kilogram kategorisinde İpek Sertel birinci olurken, farklı sıkletlerde elde edilen dereceler sayesinde Hakkari Kadın Judo Takımı yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, sporcuların sergilediği azim, disiplin ve mücadele ruhunun takdir topladığı vurgulanarak, bu başarıların Hakkari'de sporun gelişimi adına önemli bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi. - HAKKARİ