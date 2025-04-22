Hakkarili Kuzenler Avrupa Kuraş Şampiyonu, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakkarili kuraşçı kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu.

Hakkari'de kuraş ve judoda antrenörlerinin desteğiyle kendilerini geliştiren 16 yaşındaki Rojda ve aynı yaştaki amcasının oğlu Şinasi Kanat, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Milli takım formasıyla Hakkari'yi temsil eden başarılı sporcular, 11-14 Nisan'da Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan Avrupa Kuraş Şampiyonasına katıldı.

Kuraşta Avrupa birinciliği ve dünya üçüncülüğü, judoda ise Balkan ikinciliği bulunan Rojda Kanat, Batum'da da başarısını sürdürdü. Rakiplerini geride bırakarak 57 kiloda altın madalya kazanan Kanat, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazanan kuzeni Şinasi Kanat da uluslararası alanda ilk kez katıldığı şampiyonada 46 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettikleri başarıyla kentin gururu olan kuzenler, dünya şampiyonu olabilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenörleri Kübra Bayram'ın yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

"Başarılarımızla diğer sporculara örnek oluyoruz"

Şinasi Kanat, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra kuzeniyle katılmaya hak kazandıkları Avrupa Şampiyonası'nda da farklı sıkletlerde altın madalya kazandıklarını söyledi.

Aldıkları 2 madalyayla hedeflerinden birini gerçekleştirdiklerini dile getiren Şinasi Kanat, şunları kaydetti:

"Bundan sonrası için birçok hedefimiz var. Judoda da aynı başarılara imza atmak istiyoruz. Bu başarılar gurur verici. Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Orada da şampiyonluğu hedefliyoruz. Diğer sporcularımız bu başarıları gördükten sonra antrenmanlara daha hevesli geliyor. Başarılarımızla diğer sporculara örnek oluyoruz. Döndükten sonra ailemiz ve antrenörlerimiz tarafından çok güzel karşılandık. Herkes çok gurur duydu. Bu da bizi çok sevindirdi."

Rojda Kanat da ikinci kez Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını belirterek, dünya şampiyonluğu hedefine ulaşmak için çalışmalarına azimle devam ettiğini vurguladı.

"Hedefimiz Hakkari'den olimpiyata sporcu göndermek"

Sporcuların antrenörü Kübra Bayram ise belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti.

Bu başarıların sporcuların hevesini artırdığını dile getiren Bayram, "Türkiye şampiyonasında birinci olan iki sporcumuz, Batum'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Bununla sınırlı kalmayıp yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Altyapıdaki çocuklar bu sporcularımızı örnek alarak spora daha çok yöneliyor. Sporcuları hazırlamak kolay olmuyor. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Judoda da aynı başarıları elde etmek için çabalıyoruz. Hedefimiz Hakkari'den olimpiyata sporcu göndermek. Bu başarılarla çocukların öz güveni daha çok yerine geliyor." değerlendirmesinde bulundu.