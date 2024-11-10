Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 Mağlup Etti

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 yendi

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, - TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci hafta maçında Hakkarigücü, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligin 8'inci hafta mücadelesinde Hakkarigücü, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve çok sayıda taraftar izledi.

Trabzonspor'a karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü'nün gollerini Şilan Aykoç, Lushomo Mweemba ve Rasmata Sawadogo kaydetti.

Hakkarigücü bu galibiyetle 10 puana yükselirken; Trabzonspor 12 puanda kaldı.