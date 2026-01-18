Haberler

Hakkari Gücü: 5 Gaziantep ALG Spor: 0

Hakkari Gücü: 5 Gaziantep ALG Spor: 0
Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücü Spor, evinde Gaziantep ALG Spor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Hakkari Valisi Ali Çelik'in de takip ettiği maçta ev sahibi ekip, etkili oyunuyla farkı açtı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaHakkarigücü Spor, evinde Gaziantep ALG Spor'u 5-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücü Spor, Gaziantep ALG Spor'u konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takımın 5-0 kazandı.

Karşılaşmayı Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte tribünden takip ederek Hakkari Gücü'ne destek verdi. Müsabaka boyunca sahaya etkili ve üstün bir oyun yansıtan ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutarak net bir skorla sahadan galip ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
