Hakkarigücü'nün Kamerunlu forveti Manga, takımının ligde kalmasında önemli rol oynadı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü'nün sezon başında transfer ettiği Kamerunlu forvet Marie Divine Ngah Manga, 18 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynadı.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın birinci transfer döneminde renklerine bağladığı ancak yaşadığı vize sorunu nedeniyle 7. haftadan sonra takıma katılan 22 yaşındaki Manga, maçlarda ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Ülkesinde önceki sezon gol kraliçesi olan ve "2023 Kamerun Altın Top Ödülü"nü alan başarılı forvet, mavi-beyazlı formayla çıktığı 18 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı, 6 asist üretti.

Başarılı performansıyla teknik heyetin hücumda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kamerunlu forvet, attığı gollerle Hakkari ekibinin ikinci yarıda en çok puan toplayan takımlardan biri olmasına öncülük etti.

Son maçta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Hakkari ekibinin golüne adını yazdıran genç forvet, takımın ligde kalmayı garantilemesinin aktörlerinden biri oldu.

Ligin 27. haftasında Beşiktaş JK United Payment'i konuk edecek Hakkarigücü, 14 Nisan'daki müsabaka için Merzan Futbol Sahası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

"Gol kraliçeliğinde üçüncü sıradayım"

Takımının başarısı için çaba gösterdiğini belirten Manga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi.

Ligdeki çoğu maçın mücadele seviyesinin yüksek olduğunu aktaran Manga, "18 maçta 16 gol attım, 6 asist yaptım. Bu beni çok mutlu etti. Gol kraliçeliğinde 3. sıradayım. Hakkari'de mutluyum. Burası küçük bir şehir. İnsanlar çok saygılı. Takım arkadaşlarım da çok saygı gösteriyor. Hepsi de çok iyi. Biz iyi ve büyük bir takımız. Hep birlikte çok iyiyiz. Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü Kamerun'un en büyük ödülünü aldım, oranın en büyük organizasyonuydu. Orayı temsil ettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Ligi daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini ifade eden Manga, "Sıralamada istediğimiz yerde değiliz. Ligin bitmesine 4 maç var. O maçlarda da takım için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Hakkarigücü büyük bir takım"

Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur ise ligin ilk yarısında takımın büyük bölümünün yeni olması ve bazı mevkilerde eksiklerin bulunması nedeniyle istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Ara transfer döneminde yaptıkları takviyelerle takımın toparlandığını ve ligde kalmayı garantilediklerini dile getiren Timur, "Hakkarigücü büyük bir takımdır. Lige nasıl tutunacağını iyi bilen bir ekibiz. Önümüzdeki maçları bitirip gelecek sezonunun planlamasını yapacağız. Takımımız ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan iki ekipten biri. Bu lig büyük takımların olduğu zor bir lig. Maçlardaki mücadeleyle her takımın üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Onların azmi, isteği beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İlk yarıdaki puan kayıplarını ikinci yarıdaki performansla telafi ettiklerini vurgulayan Timur, şunları kaydetti:

"Kalan 4 maçı da kazanıp ligi en iyi yerde kapatmayı planlıyoruz. Bu ligde ekonomik şartlar çok belirleyici. Bizim de sponsorlara, ek kaynaklara ihtiyacımız var. Sporcularımızı tutmak, yeni anlaşmalar yapmak için bunlar şart. Manga genç, başarılı ve önü açık bir oyuncu. Manga'nın sonradan gelip takıma bu kadar katkı sağlaması büyük bir başarıdır. 16 golle şu an gol kraliçeliğinde üçüncü sırada. Takımda üst düzey futbolcular var. Bunları elimizde tutmak için diğer kulüplerle yarışıyoruz. Gol yollarında en güvendiğimiz isim Manga. Takımı sırtlıyor. Hakkarigücü'nde devam etmesini istiyoruz ve kendisine çok destek sunuyoruz."