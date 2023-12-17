Hakkarigücü'nden Manga'ya Altın Top Ödülü
2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, kadın futbolunda altın topun sahibi oldu. Marie Divene Ngah Manga, ödülü Samuel Eto'o'nun elinden aldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Spor forması giyen kadın futbolcu Manga, 2023 Kamerun Altın Top ödülünü kazandı.
2023 Kamerun Altın Top Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kadın futbolunda 2023 yılı Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Hakkarigücüspor forması giyen Marie Divene Ngah Manga aldı.
21 yaşındaki futbolcuya ödülünü bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o takdim etti. Manga'nın ayrıca bir ödül daha aldığı belirtildi. - İSTANBUL