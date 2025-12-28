Haberler

Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt ekibini yendi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, 12. hafta maçında konuk ettiği Doğubayazıt FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı, çok sayıda taraftar ve yetkili isimler izledi.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Spor
