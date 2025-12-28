Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt ekibini yendi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt FK'yi 1-0 yendi.

Hakkari Zapspor, ligin 12. haftasında Doğubayazıt FK'yi konuk etti.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.