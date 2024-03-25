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Hakkari'de karakolda polis şiddeti iddiasına Valilik'ten soruşturma

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Hakkari Zap Spor'un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakkari'de karakolda polis şiddeti iddiasına Valilik'ten soruşturma

FUTBOLCULAR SEYİRCİLERLE TARTIŞTI

Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda dün Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde futbolcular seyircilerle tartıştı. Bu sırada bazı seyirciler sahaya girince arbede yaşandı.

Hakkari'de karakolda polis şiddeti iddiasına Valilik'ten soruşturma

POLİS TARAFINDAN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karşılaşmayı kızı ile birlikte izleyen 3 çocuk babası Yalçın Kaval, iftar sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle polis tarafından evinde gözaltına alındı. Atatürk Polis Merkezi'nde ifadesi alanın Kaval, sağlık kontrolü için götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kaval, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Hakkari'de karakolda polis şiddeti iddiasına Valilik'ten soruşturma

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi; "Hakkari Zap Spor ile Mazıdağ Spor kulübü maçındaki olayların ardından savcılık talimatı ile ifadeye çağrılan Yalçın Kaval'ın karakolda darbedildiği iddiası üzerine Valiliğimizce ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile incelenecek olup, soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hakkari Futbol Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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