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Hakkari Zap Spor, evinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı

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Hakkari Zap Spor, evinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı
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Bölgesel Amatör Lig 1. Grup ikinci haftasında Hakkari Zap Spor, sahasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Talha Işık 30. dakikada Hakkari Zap Spor'u öne geçirdi, Oktay Özer'in golüyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor beraberliği sağladı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan ligin ikinci hafta karşılaşmasına etkili başlayan ev sahibi ekip, 30. dakikada Talha Işık'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hakkari Zap Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Oktay Özer'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Spor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.

Kaynak: AA
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