Hakkari'de Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Coşkuyla Tamamlandı

Güncelleme:
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada, takımlar il birinciliği için mücadele etti. Dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği, oynanan nefes kesen final müsabakasıyla tamamlandı.

Spor salonunu dolduran seyircilerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalarda takımlar, il birinciliği unvanını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Heyecanın üst seviyede yaşandığı final maçları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Turnuvada dereceye giren okullara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından takdim edildi. Yıldırım, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
