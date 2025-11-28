Hakkari'de Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Coşkuyla Tamamlandı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği, oynanan nefes kesen final müsabakasıyla tamamlandı.

Spor salonunu dolduran seyircilerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalarda takımlar, il birinciliği unvanını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Heyecanın üst seviyede yaşandığı final maçları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Turnuvada dereceye giren okullara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından takdim edildi. Yıldırım, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - HAKKARİ