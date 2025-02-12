Hakkari'de Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması Rüzgarı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması tamamlandı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde bulunan pistte 7 kategoride gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyonda, farklı illerden 350 sporcu dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışların ardından başarılı olan sporculara Hakkari Valisi Ali Çelik ve protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi. Madalya töreninde konuşan Vali Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'ya teşekkür ederek, Hakkari'nin kış sporları merkezi olma potansiyeline vurgu yaptı. Vali Çelik, Hakkari'nin artık bir Calgary veya Atalanta gibi kış sporlarıyla anılacak bir şehir olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye Kayak Federasyonu ile iş birliğini genişletmeye çalıştıklarını ve bu alandaki çalışmaların hız kazandığını dile getiren Vali Çelik, Hakkari'de hem alp disiplini hem de kuzey disiplini yarışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti. Yapılan yarışmalarda Yüksekova'daki genç sporcuların takım halinde birinci olduğunu belirten Çelik, milli takımın yüzde 30-35'ini Yüksekovalı sporcuların oluşturduğunu ifade etti.

Hakkari'de kayak sporuna olan ilginin artmasıyla birlikte bu alandaki potansiyelin daha da büyüyeceğine inandıklarını dile getiren Çelik, geçmişte kayak sporunun yalnızca ekonomik olarak üst seviyedeki insanların ilgilendiği bir branş olarak görüldüğünü, ancak artık birçok gencin ihtiyaç duyduğu kayak malzemeleri ve tesislere erişimin sağlayarak bu spora yönlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il özel idaresi ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde Kamışlı köyünde spor tesisleri ve altyapı çalışmaları yürütüldüğünü söyleyen Vali Çelik, bölgenin beş yıldızlı kayak otelleri ile donatılarak uluslararası misafirleri ağırlayabilecek bir konuma geleceğine inandığını dile getirdi. Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova'da sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde bu bölgelerde kış turizminin gelişmesi için büyük fırsatlar olduğunu belirten Vali Çelik, Hakkari'nin kış sporları alanında en güçlü şehirlerden biri haline gelmesi için iş birliğini ve tesisleşmeyi artırmanın önemli olduğunu vurguladı.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı. - HAKKARİ