Hakkari'de 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol' Projesi ile 1416 Çocuğa Destek

Hakkari Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü bünyesinde "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol" projesi çerçevesinde 1416 çocuk basket oynuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bakanlığın talimatıyla Hakkari'de 2022-2025 yılları içerisinde yaptıkları ve yapılmaya devam ettikleri "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol" projesi kapsamında çocukların sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi. Müdür Yıldırım, "Bugüne kadar toplam 1416 çocukla beraber gerek sokaklarımızda olsun gerek hava şartları nedeniyle salonlarımızda ağırlıyoruz. İl ve ilçelerde birçok çocuk ve gence dokunarak onların hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi. - HAKKARİ