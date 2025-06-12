Hakkari'de Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Hakkari'de geleneksel olarak düzenlenen "Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası" İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari Spor Lisesi'nin futbol takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

Öğretmenlerin spor yapmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen, 28 okul ve 420 öğretmenin mücadele ettiği "Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası"nın finali gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari Spor Lisesi'nin futbol takımları arasında oynanan final müsabakasında; Hakkari Spor Lisesi, şampiyon olurken; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise ikinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kupa töreninde yaptığı konuşmada: "Bugün oynanan büyük final ile futbol turnuvamız heyecan dolu anlara sahne oldu. Organizasyonda emeği geçen şube müdürümüz Erol Hanlıgil'in şahsında, tertip komitesine ve müsabakalara katılan tüm takımlarımıza, centilmence mücadeleleri ve sportmen duruşları için gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte sporu, dostluğu ve fair-play ruhunu doyasıya yaşadık," ifadelerinde bulunarak dereceye giren takımlara, ödüllerini takdim etti. - HAKKARİ