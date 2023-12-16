Hakkari'de Kadınlar Spor Projesiyle Renkli Etkinlikler

- Çukurca'da spor etkinliklerinde bu sefer şalvarlı kadınlar yarıştı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7'den 70 haydi kadınlar spor projesi çerçevesinde ilçede bulunan kadınlardan yoğun bir katılım sağlandı.

Çukurca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve Çukurca Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki spor salonunda düzenlenen sportif etkinlikler, birbirinden renkli yarışmalara sahne oluyor. ADEM usta öğretici ve kursiyerlerin katılım sağlandığı etkinlikte yöresel şalvarları ile katılım sağlayan kadınlar yarışmalarda gösterdikleri performans ile ilgi odağı haline geldi. Basketboldan, bilek güreşine, masa tenisinde halat çekme ve birçok etkinliğe katılan şalvarlı kadınlar, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Protokol üyeleri, etkinlikte dereceye giren kadınlara madalya takdimi yaptı.

Yarışmaya katılan Çimenli Köyü Yaşam Merkezi usta öğreticiler, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, çok güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.