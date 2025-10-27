Haberler

Hakkari'de Doğa Yürüyüşü: Sonbaharın Güzellikleri Yaşandı

Hakkari'de Doğa Yürüyüşü: Sonbaharın Güzellikleri Yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve CİSAD öncülüğünde düzenlenen 30 kilometrelik doğa yürüyüşü, Berçelan Yaylası'ndan başlayarak Zap Vadisi'nde sona erdi. Etkinlikte katılımcılar, sonbaharın eşsiz manzaraları eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği ve CİSAD öncülüğünde düzenlenen 30 kilometrelik doğa yürüyüşü, Berçelan Yaylası'ndan başlayıp Zap Vadisi'nde son buldu.

Hakkari'de Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi ve CİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Ertunç öncülüğünde, Hakkari Spor Kulübü ve CİSAD ekibi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, sonbaharın tüm renkleriyle birleşerek adeta bir görsel şölen oluşturdu. Sabah saat 09.00'da Berçelan Yaylası Zini Tepesi'nden başlayan etkinlik, yaklaşık 30 kilometrelik parkurun ardından Zap Vadisi'nde tamamlandı.

AFAD akreditasyon sürecinde yer alan gönüllülerden oluşan CİSAD ekibi, yürüyüşle hem kondisyonunu koruma hem de dayanıklılık eğitimlerini pekiştirme fırsatı buldu. Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplanan Karadağ manzarası eşliğinde yürüyüşe başladı. Sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına karın beyazı karışınca, Hakkari doğası adeta bir tabloya dönüştü. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, "AFAD gönüllülerimizden oluşan bu ekip, profesyonel olarak akreditasyon sürecine hazırlanıyor. Performansın yüksek kalması için doğa yürüyüşleri, tırmanışlar ve arazi faaliyetleri düzenliyoruz. Bugün de Zini Tepesi'nden başlayarak Koçanis, Türkünüs ve Kanisark köyleri arasındaki sırt hattını takip edip Zap Vadisi'ne ineceğiz" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde ekip; sis, bulut ve güneş ışığının dans ettiği büyüleyici manzaralar eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Fotoğraf tutkunları, Berçelan Yaylası'ndan Surinis köyüne kadar uzanan güzergahta birbirinden etkileyici kareler yakaladı. Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Naci Ertunç, "Uzun ve zorlu bir parkur olmasına rağmen manzara her şeye değdi. Hakkari, dağlarıyla ve doğasıyla her zaman güçlü bir şehir. Bu güzellikleri yaşamak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.