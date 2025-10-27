Hakkari'de Doğa Yürüyüşü: Sonbaharın Güzellikleri Yaşandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği ve CİSAD öncülüğünde düzenlenen 30 kilometrelik doğa yürüyüşü, Berçelan Yaylası'ndan başlayıp Zap Vadisi'nde son buldu.

Hakkari'de Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi ve CİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Ertunç öncülüğünde, Hakkari Spor Kulübü ve CİSAD ekibi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, sonbaharın tüm renkleriyle birleşerek adeta bir görsel şölen oluşturdu. Sabah saat 09.00'da Berçelan Yaylası Zini Tepesi'nden başlayan etkinlik, yaklaşık 30 kilometrelik parkurun ardından Zap Vadisi'nde tamamlandı.

AFAD akreditasyon sürecinde yer alan gönüllülerden oluşan CİSAD ekibi, yürüyüşle hem kondisyonunu koruma hem de dayanıklılık eğitimlerini pekiştirme fırsatı buldu. Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplanan Karadağ manzarası eşliğinde yürüyüşe başladı. Sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına karın beyazı karışınca, Hakkari doğası adeta bir tabloya dönüştü. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, "AFAD gönüllülerimizden oluşan bu ekip, profesyonel olarak akreditasyon sürecine hazırlanıyor. Performansın yüksek kalması için doğa yürüyüşleri, tırmanışlar ve arazi faaliyetleri düzenliyoruz. Bugün de Zini Tepesi'nden başlayarak Koçanis, Türkünüs ve Kanisark köyleri arasındaki sırt hattını takip edip Zap Vadisi'ne ineceğiz" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde ekip; sis, bulut ve güneş ışığının dans ettiği büyüleyici manzaralar eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Fotoğraf tutkunları, Berçelan Yaylası'ndan Surinis köyüne kadar uzanan güzergahta birbirinden etkileyici kareler yakaladı. Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Naci Ertunç, "Uzun ve zorlu bir parkur olmasına rağmen manzara her şeye değdi. Hakkari, dağlarıyla ve doğasıyla her zaman güçlü bir şehir. Bu güzellikleri yaşamak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ