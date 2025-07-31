Hakkari'de 41 Yıl Sonra Suppa Durek Zirvesine Ulaşıldı

Hakkari'de 41 Yıl Sonra Suppa Durek Zirvesine Ulaşıldı
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Hakkari Kırdak Dağcılık Kulübü, 41 yıl aradan sonra Cilo Dağları'nın 4 bin 123 metre yüksekliğindeki Suppa Durek zirvesine ulaştı. Başkan Barış Adıyaman liderliğindeki ekip, zorlu bir tırmanış sürecinin ardından bu başarıyı elde etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Kırdak Dağcılık Kulübü Başkanı Barış Adıyaman öncülüğündeki ekip, 41 yıl sonra Cilo Dağları'nın 4 bin 123 metre yüksekliğindeki Suppa Durek zirvesine ulaşmayı başardı.

Hakkari Kırdak Dağcılık Kulübü Başkanı Barış Adıyaman öncülüğünde Beşir Tertemiz, İsmail Bakan ve Mehmet Ali Bozbay'dan oluşan ekibi, 1973 yılında bırakılmış 52 yıllık bir zirve defteri karşıladı. Zamanla yıpranmış olsa da, bazı tırmanış raporlarının hala okunabilir durumda olduğunu belirten Barış Adıyaman, zirveye ulaşmadan önce uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Bu tırmanıştan önce sekiz keşif etkinliği ve iki başarısız tırmanış denememiz oldu. Aylarca süren rota arayışlarımızda, önce Erinç Buzulu üzerinden kuzey duvarına odaklandık. Ancak buzulların ciddi şekilde erimesiyle bu rotanın artık geçilemez hale geldiğini fark ettik. Son keşfimizde yeni bir rota belirleyerek Suppa Durek için en klasik çıkış güzergahı olabileceğini değerlendirdik. 26 Temmuz günü Bala Yaylası'ndan 26 Temmuz günü katırlarla yola çıkarak 3 bin 120 rakımda bulunan ana kampa ulaştık. Bir gece konakladıktan sonra 27 Temmuz saat 16.00'da tırmanışa geçtik. 18.50'de 3 bin 650 rakımlı ikinci kampa ulaşarak burada geceyi geçirdik. Sabah saat 05.10'da başladığımız zirve yürüyüşünü 40 metre aralıklarla 8 farklı noktada sabitleme (botlama) yaparak güvenli bir şekilde sürdürdük. Son etapta güney-batı yönünden tırmandık ve rotaya dağcılar tarafından 'Ehmede Kokel Rotası' adı verildi. Bu rotada daha önce herhangi bir çıkış işareti veya izine rastlamadık. Zorlu tırmanış sonunda zirveye ulaşan ekibimiz büyük bir mutluluk yaşadı" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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