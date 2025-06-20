Hakkari'de 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası Büyük Heyecanla Gerçekleşti

Hakkari'de 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası Büyük Heyecanla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası, 10 takım ve 40 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuvada 'Beyazgölge' takımı, Hakkari şampiyonu olarak 2024-2025 sezonu tescillendi.

Hakkari'de düzenlenen Hakkari büyükler 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Hakkari büyükler 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu. 10 takım ve 40 sporcunun katıldığı organizasyonda 16 karşılaşma oynandı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda 2024-2025 sezonu Hakkari şampiyonu "Beyazgölge" takımı oldu. Hakkari halkının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, iki gece boyunca adeta bir spor şölenine dönüştü. Etkinliği değerlendiren Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş, "Beklentimizin çok üzerinde bir katılım ve ilgi gördük. Bu tür organizasyonların sayısının artması, Hakkari'de sosyal yaşamın sporla zenginleşmesine katkı sağlar. Organizasyona katkı sunanlara da teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.