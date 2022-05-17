Hakkari'de 3 bin 300 rakımda kayak yarışması - Haberler

- Hakkari'de 3 bin 300 rakımda kayak yarışması

HAKKARİ - Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda alp disiplini kayak yarışması düzenledi.

Hakkari Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak girişimi ile düzenlenen yarışmada sporcular minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yarıştı. Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkisini gösterirken, Hakkari'de vatandaşlar kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 bin 300 rakımdaki Berçelan Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte sporcular ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Yarışlarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'na geldiklerini söyledi. Bölgenin rakımının 3 bin 300 metreden başlayıp, 3 bin 765 metreye uzanıp Karadağ'a kadar çıktığını aktaran Yıldırım, konuşmanın devamında şu ifadeleri kullandı.

"Son derece zengin bir coğrafya. Bölgede yılın dört mevsimini aynı anda yaşamak mümkün. Şu an bizim yaşadığımız mevsim mayıs ayı bizler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilimizde salon sporlarında, doğa sporlarında birçok alanda birbirinden güzel faaliyetler yaptık. Bunlardan bir tanesi de kayak müsabakası. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denizler, kitle turizmi ile buluşmuşken, bizler burada çiçekleri koklarken, diğer taraftan kayak yapıyoruz. Bu da coğrafyamızın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Burada kayak yapıyor olmak büyük bir şans bizler için. Bu anlamda bizlere destek sağlayan başta Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, bütün paydaş kurumlara, emeği olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bizler bu tür faaliyetlerle Hakkari'mizin doğasını, coğrafyasını hem yerelde hem ulusalda hem de uluslar arası arenada tanıtmak için bu ve buna benzer birçok faaliyet yapacağız. Tekrardan emeği olan herkese teşekkür ederim."

Müsabakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcıları Talha Battal, Murat Yayabaşı, Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz ve sporcular katıldı.