Hakkari Çukurca'da Zap Nehri üzerinde rafting heyecanı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Nehri üzerinde yapılan rafting su sporu, tüm heyecanıyla devam ediyor. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Zap Suyu'nda düzenlenen etkinliğin amacının ilçeyi daha da ileriye taşımak ve yeni sporcuların yetişmesine imkan sağlamak olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Nehri üzerinde yapılan rafting su sporu, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Türkiye sınırları içerisinde doğup Dicle Nehrine dökülen 400 kilometre uzunluğundaki Zap Suyu'nda rafting etkinliği düzenlendiklerini ifade ederek, hedeflerinin bu tür spor aktiviteleriyle ilçeyi daha da ileriye taşımak ve yeni sporcuların yetişmesine imkan sağlamak olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinliğe bazı kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ