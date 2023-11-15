Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir Projesi'ni Tanıttı

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan 'İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir' projesi kapsamında öğrenciler geziye götürülecek. Proje ile çocuklara, sporculara ve öğrencilere İstanbul ve Çanakkale'yi gezme fırsatı sunulacak.

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan ' İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir' projesi kapsamında öğrenciler geziye götürülecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Hikmet Yaşar, proje ile çocuklara, sporculara ve öğrencilere İstanbul ve Çanakkale'yi gezme fırsatı sunulduğunu söyledi.

Çanakkale ve İstanbul'un çok önemli yerler olduğunu belirten Yaşar, "Proje kapsamında 10'u üniversite öğrencisi olmak üzere 30 kişilik kafile ile Çanakkale ve İstanbul illerimize gezi faaliyeti yapılacak. Masa tenisi ve futbol branşlarında kurslar verilecek. Gençlerin spora ve eğitime yönlendirilmesi sağlanacak. Emeği geçen herkese ve özellikle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne, Valilik ve ilgili birimlerine, proje ortağı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim." diye konuştu.