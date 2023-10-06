Hakim Ziyech yine yok! Galatasaray'ın Antalya maçı kadrosunda bir de sürpriz var
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Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş ise kadroya yeniden dahil oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, Corendon Airlines Park'ta yarın oynanacak mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Ziyech yine kadroda yer almazken, Kazımcan Karataş geri döndü.
ZIYECH YİNE YOK
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kafilesinde de yer almayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş ise kadroya dahil edildi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:
Kaynak: Haberler.com / Spor