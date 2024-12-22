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Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e 6 talip birden çıktı

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Galatasaray defterini kapatmaya hazırlanan Hakim Ziyech'e şimdiden 6 talip birden çıktı. Ocak ayında sözleşmesinin feshedilmesi beklenen ve bonservisini eline alacak olacak Ziyech'e İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia ile İngiltere Premier Lig'den Ipswich Town ve West Ham United'ın talip oldığu aktarıldı.

Galatasaray'da kadroya dahi alınmayan ve Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech için Avrupa'nın önemli takımları sıraya girdi. Ayrıca Ziyech'in sarı-kırmızılı takımdan neden ayrılmak istediği de ortaya çıktı.

OCAK'TA SÖZLEŞME FESHEDİLECEK

Fichajes'i haberine göre; Galatasaray ve Hakim Ziyech, sözleşmenin devre arası transfer döneminde feshedilmesi konusunda anlaşmaya varabilir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki futbolcunun talipleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

6 TALİBİ BİRDEN ÇIKTI

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia'nın Faslı yıldızı renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Ayrıca İngiltere'nin en üst liginde mücadele eden Ipswich Town ve West Ham United'ın da 31 yaşındaki yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

GALATASARAY'DAN NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?

Öte yandan Bu akşam oynanacak olan Kayserispor maçının kadrosuna da alınmayan Hakim Ziyech ilgili Fas basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Ziyech, 250 bin euro tutarındaki maaşının dört aydan fazla bir süre ödenmemesi nedeniyle ayrılık kararı aldı. Haber kaynağı, Faslı yıldızın maaşının yanı sıra imza parasının da bir kısmını alamadığını öne sürdü.

GALATASARAY VE OKAN BURUK'E OLAY SÖZLERİ

Ayrıca Hakim Ziyech'in geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edilmişti. Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktarmıştı. O konuşma şu şekildeydi;

- Niye oynamıyorsun?

Hakim Ziyech: Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum.

- Okan hoca?

Hakim Ziyech: Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim.

- Galatasaray şampiyon olur mu?

Hakim Ziyech: Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e 6 talip birden çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Geçen sezon da disiplinsiz di ama oyuna girince yarattığı etki yeterliydi bizim için. Ama bu sezon kendisine duyulan saygıları sadece sıfıra indirmedi eksilere kadar indirdi cahil şey.

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