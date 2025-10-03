Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

PFDK, hakem Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti cezası verdi. Yapılan açıklamada, hakem Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

CEZASI BELLİ OLDU

"Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçında orta alanda verdiği bir kararla gündem olmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" açıklaması yapmıştı.

HACIOSMANOĞLU "BU HAKEM HATASI DEĞİL" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." demişti.