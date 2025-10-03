Haberler

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, üst klasman hakemi Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı. Kardeşler, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği bir kararla gündem olmuştu.

PFDK, hakem Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti cezası verdi. Yapılan açıklamada, hakem Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

CEZASI BELLİ OLDU

"Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçında orta alanda verdiği bir kararla gündem olmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" açıklaması yapmıştı.

HACIOSMANOĞLU "BU HAKEM HATASI DEĞİL" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." demişti.

Yorumlar (3)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Bu yapı TFF Başkanına da geri adım attırdı Hani hakemliği bitmişti

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWarrior:

bedeli 15 gün hak mahrumiyetilye byaa ağır olmuş, hacı efendi o mhk koltqunda oturan hakemlikle hiç alaksı olmyan edok kmutanı koltuktan kaldrdmadğın müddetce futbola adalet gelmez..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

TS de 4.ç büyük olarak hakemler üzerinde ki etkisi baskısını gösterdi ve kanıtladı. bir siz eksiktiniz . 3 ü dü 4 oldu. futbola el frani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
