Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli! Son maçına çıkıyor

Spor Haberleri

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli! Son maçına çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Büyükekşi, jübile maçından sonra Cüneyt Çakır'ı TFF'de ve Avrupa'da görevlendirmek istediklerini açıkladı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Diyarbakır'da özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ı takip etmek için Diyarbakır'a hareket eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Büyükekşi, "Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin yaptığı 40 stadyum var. Vatandaşlarıma milli maç tadını tattırmak ve statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli! Milli maçta vedasını yapacak

Cüneyt Çakır'ın Gaziantep'te Çekya ile yapılacak maçta veda edeceğini belirten Büyükekşi, "5 dakika maç yönetecek ve jübilesini yapacak. Ona plaket vereceğiz. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en başarılı hakemlerden bir tanesi. 600'dan fazla maç yönetti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Cüneyt hoca ile konuşacağız ve olursa federasyonda görev verebiliriz" diye konuştu.

İlk defa bir hakeme jübile yapılacağını ifade eden Başkan Büyükekşi, "Bundan sonra diğer hakemlerimiz için jübile maçları yapacağız. Onlara değer veriyoruz. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istenmiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz. Çünkü futbol göze hitap eden bir oyundur. Hakemlerin değil; futbolun, gollerin, taktiklerin konuşulduğu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. Bu şekilde bir hareket yapıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Cüneyt Çakır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title