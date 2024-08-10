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Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Mourinho'nun ise hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarında oldukça sinirlendiği görüldü.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçında hakem kararlarına tepki gösterdi.

MOURINHO'NUN YARDIMCISI SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü.

MOURINHO'YU SİNİRLENDİREN DETAY

Jose Mourinho'nun hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.

İşte o anlar;

Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atilla Karaoğlan Adana Demirspor Adana Demirspor Jose Mourinho Jose Morinho Fenerbahçe Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

murtaza candurak:

adam haklı, maç oynanmıyoki

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