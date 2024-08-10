Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçında hakem kararlarına tepki gösterdi.

MOURINHO'NUN YARDIMCISI SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü.

MOURINHO'YU SİNİRLENDİREN DETAY

Jose Mourinho'nun hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS