Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Güncelleme:
İstanbul bölgesi hakemlerinden Gürcan Bayraktar'ın, Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi yaşça büyük takım kaptanına "ağabey" diyerek gösterdiği saygı, karşılaşmanın skorunu gölgede bırakarak sosyal medyada gündem oldu.

  • Hakem Gürcan Bayraktar, Yeniçağa Spor'un kaptanı Hakan Çevik'e 'Sen benden büyüksün ama isminle hitap edeceğim ağabey, kusura bakma' dedi.
  • Hakemin bu davranışı sosyal medyada viral oldu ve takdir edildi.
  • Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Turhal 60 Futbol Spor Kulübü ile Yeniçağa Spor Kulübü arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Turhal 60 Futbol Spor Kulübü, 9 Kasım Pazar günü deplasmanda Yeniçağa Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÖNCESİ GÖSTERDİĞİ SAYGI VİRAL OLDU

Oynanan karşılaşma skordan çok maç öncesi yaşanan anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanırken, hakem Gürcan Bayraktar'ın yaşça büyük takım kaptanına gösterdiği saygı, sosyal medyada viral oldu.

'BENDEN BÜYÜKSÜN AMA...'

Maç öncesi kale seçimi için takım kaptanlarını yanına çağıran İstanbul Bölgesel Hakemi Gürcan Bayraktar, Yeniçağa Spor'un 14 numaralı kaptanı Hakan Çevik'e gösterdiği nezaketle dikkat çekti. Kaptana, "Sen benden büyüksün ama isminle hitap edeceğim ağabey, kusura bakma" diyen Bayraktar, büyüklere saygıyı sahaya taşıyarak oyuncular ve taraftarlar tarafından takdir edildi. Hakemin bu samimi davranışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Müsabakada skor ikinci planda kalırken, akıllarda hakem Gürcan Bayraktar'ın sahaya kattığı saygı dolu anlar kaldı.

'BU TÜR CENTİLMENLİKLERİN YAŞANMASI GEREKİYOR'

Tokat'ta spor muhabirliği yapan Mustafa Işık, yeşil sahalarda az rastlanan olayın Tokat ile ilgili bir maçta yaşanmasının gurur verici olduğunu söyleyerek, "Yıllardır spor muhabirliği yapıyorum. Bu tür olaylara çok ender rastlıyoruz. Haberleri düzenlerken bu videoyu gördüm. Videoyu izledim çok da hoşuma gitti. Özellikle bizim Turhal maçında yaşanması Türk futbolu için bu tür olayların yaşanması gerekiyor. Centilmenliklerin yaşanması gerekiyor. Hakem kardeşimizi de tebrik ediyorum" dedi.

'BU DAVRANIŞIN ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM'

Murat Can Daşkın ise, "Sosyal medyada izledim. Hakem arkadaşımızın insani yaklaşımı Türk futbolu adına çok güzeldi. Şu zamanlarda Türk futbolunda yaşanan sıkıntılar ortadadır. Böyle güzel şeyleri gördükçe de mutlu oluyorum. Türk hakemlerinin böyle değer görmesi, değerli konuşması, insanca davranması bizler için de örnek oldu. Tebrik ediyorum. Bu tür davranışların da diğer hakemlere örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
alkışlar alkışlar:))

