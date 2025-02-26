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Hakemin elini sert sıkan antrenöre görülmemiş ceza

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Everton maçında, hakem Michael Oliver'a tepki gösteren ve kırmızı kart gören Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, 2 maç ceza aldı.

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, Everton ile oynanan maç sonrası hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle iki maçlık yedek kulübesi yasağı alan Hollandalı çalıştırıcı, Newcastle United maçından itibaren cezasını çekmeye başlayacak.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Goodison Park'ta Everton ile 2-2 berabere kaldıkları heyecan dolu maçın ardından hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Kendisi ve yardımcı antrenör Sipke Hulshoff'un, maç yetkililerine karşı "uygunsuz hareketlerde bulunduğu ve/veya hakaret içeren ve/veya aşağılayıcı sözler veya davranışlar sergilediği" iddia edildi. Hulshoff da suçlamayı kabul etti ve Slot ile birlikte iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı alarak cezasını Newcastle United maçından itibaren çekmeye başlayacak.

PSG MAÇINDA KULÜBEDE

Slot, UEFA organizasyonu olduğu için cezasını etkilemeyen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak çeyrek final ilk maçında 6 Mart'ta yedek kulübesine dönebilecek. Ancak, cezasının ikinci maçını 8 Mart'ta Southampton'a karşı oynanacak Premier League karşılaşmasında çekecek.

Hakemin elini sert sıkan antrenöre görülmemiş ceza
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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