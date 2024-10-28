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Hakeme uçan tekme attı

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Kıbrıs 1. liginde oynanan Çanakkale-Vadili maçında, Çanakkale forması giyen Hasan Çaka, hakeme uçan tekme attı.

Kıbrıs 1. Ligi'nde oynanan Çanakkale-Vadili karşılaşmasında yaşanan şok edici bir olay, futbol camiasında yankı uyandırdı.

Çanakkale forması giyen Hasan Çaka, maç sırasında hakem Mustafa Torun'a uçan tekmeyle saldırdı. Olayın ardından Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, acil bir toplantı yaparak hakemlerin güvenliği konusundaki endişeleri gerekçe gösterip 27 Ekim Pazar günü oynanacak olan maçlara çıkmama kararı aldı.

Dernek, aynı zamanda önümüzdeki günlerde oynanması planlanan karşılaşmaların da ertelenebileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu, yaşanan bu olay sonrasında 27 Ekim Pazar günü (dün) oynanacak hiçbir müsabakaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan bu hafta oynanacak olan maçların da ertelenmesi bekleniyor.

Hakeme uçan tekme attı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Çanakkale Güvenlik Futbol Kıbrıs Hukuk Spor Maç

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Yorumlar (3)

Benim Kkk:

Uçan tekme ne yahu bun usokak,ağzında anlarsın da başından da böyle bir tanımlama,olma, arkadaş biraz ciddi olalım uçan tekme ne yahu yok kanatlı tekme

7
3
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Emrehan Ozgen:

Hakem de, “Ugh! Hay bin kunduz!” diye tepki gösterdi.

5
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Halit:

aptalın spor hayatı bitmiştir

3
0
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