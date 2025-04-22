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Hakemin kafasına tribünden mermi attılar

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Saint Etienne ve Lyon arasında oynanan maçta, taraftarlar hakemin başına mermi attı. Saint-Etienne taraftarları, takımları maçı önde götürürken yardımcı hakeme mermi atarak maçın durmasına sebep oldu. Maç geçici olarak durduruldu ve iki takım soyunma odasına gitti. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.

Fransa Ligue 1'de Saint Etienne ile Lyon karşı karşıya geldi. Saint-Etienne taraftarları, takımları mücadeleyi önde götürürken yardımcı hakemin başına mermi atınca maç bir anda karıştı.

Ligue 1'in 30. haftasında oynanan Saint-Etienne ile Olympique Lyon arasında oynanan mücadelede yaşanan bir olay, akşama damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk golü, 10. dakikada Saint-Etienne'in genç yıldızı Lucas Stassin'den geldi. Belçikalı forvetin golüyle Yeşiller öne geçerken, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

HAKEME MERMİ ATTILAR

Ancak 43. dakikada yardımcı hakem, Saint-Etienne tribünlerinden atılan bir mermi ile başından yaralandı. Yaşanan bu olay sonrası maç geçici olarak durduruldu ve iki takım soyunma odasına gitti.

MAÇ DURDU

Daha sonra stadyumda yapılan anonsla seyircilere uyarıda bulunuldu ve maçın tekrar kesintiye uğraması halinde tatil edileceği ifade edildi. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından mücadele yeniden başladı.

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Hakemin kafasına tribünden mermi attılar
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bu mermiyi elle atan çok nişancı biriymiş.ya tabanca ile atsaydı hakem maça devam edemezdi..belki yukarıda bir yerden müsade alırsa belki ve yanında kim varsa uleynn bu maçı ben yönetiyordum ah leyn ah demekle yetinecekti..

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