Hakemden antrenöre tekme

Peru'nun Ancash bölgesinde oynanan Sport Huaquilla-Magdalena CEDEC karşılaşmasında çok ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında hakem Luis Alegre, konuk takımın yedek kulübesine kırmızı kart gösterdi. O sırada sahaya giren ve elinde plastik bir şişe bulunan antrenör, hakeme doğru koşmaya başladı.

ANTRENÖR HAKEME ŞİŞE FIRLATTI

Ancak hakem, tam bir dövüş sporu ustası gibi davranarak sağ ayağıyla rakibinin yüzüne sert bir tekme attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan antrenöre polisler müdahale etti. Hakemin tekmesi sonrası sahadaki futbolcular hakemin ve yardımcılarının etrafını sardı. Olayların daha da büyümesini engellemek isteyen hakemin yardımcısı da olay yerine koşarak araya girmeye çalıştı.

HAKEM TEKME ATTI, MAÇ TATİL EDİLDİ

Tekmenin hedefi olan antrenör birkaç saniye içinde ayağa kalktı ancak oldukça sersemlemiş olduğu gözlendi. Takım arkadaşları onu olay yerinden uzaklaştırırken, hakemin bu hareketi futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Maçın hakem heyeti, yaşanan olayların ardından karşılaşmayı tatil etme kararı aldı.