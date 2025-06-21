Hakan Kutlu Erzurumspor'dan Ayrıldı, Vanspor FK ile Anlaştı

Hakan Kutlu Erzurumspor'dan Ayrıldı, Vanspor FK ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK'da yaklaşık 3 yıl görev yapan Hakan Kutlu, kulüpten ayrıldı. Vanspor FK, Kutlu ile yeni sezon için anlaşma sağladı ve ona yeni görevinde başarılar diledi.

Erzurumspor FK'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Hakan Kutlu, görevinden ayrıldı.

Erzurumspor FK sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "2.5 sezon birlikte mücadele ettiğimiz, zor süreçlerde omuz omuza kulübümüzün başarısı için çalıştığımız hocamız Hakan Kutlu'ya yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Erzurumsporumuza hizmetleri hiç bir zaman unutulmayacak değerli hocamıza ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür ediyoruz" denildi.

Bu arada Vanspor FK'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda ise "Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yeni sezon için el sıkıştık. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu teknik direktörlük görevi için ülke futbolunun deneyimli isimlerinden Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de önemli takımları çalıştıran, son olarak Erzurumspor'da görev yapan Sayın Kutlu'nun, bilgi birikimi ve liderliğiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Vanspor camiası olarak hedeflerimize inançla yürüdüğümüz bu yolda, hocamıza güvenimiz tamdır. Hakan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.