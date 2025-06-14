Hakan Kutlu'dan Erzurumspor'a Kader Açıklaması

Hakan Kutlu'dan Erzurumspor'a Kader Açıklaması
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Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, yeni sezon için takımda kalıp kalmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kutlu, şampiyonluk hedefiyle görevine devam etmek istediğini belirtti ve yönetim kurulunun desteğine vurgu yaptı.

Erzurumspor FK'nın başarılı teknik direktörü Hakan Kutlu, yeni sezonda takım ile devam edip etmeme noktasında önemli açıklamalar yaptı.

"Değerli Erzurumspor Taraftarları" diyerek sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hakan Kutlu "Bugün burada, kulübümüzün geleceği ve başarısı için aldığım önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kararı almam, hem kulübümüzün hem de kendi kişisel hedeflerimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, konfor alanımdan çıkıp Erzurumspor'u en üst seviyeye taşımak için bu hedefi koymam gerektiğine inandım. Bu kararım, benim için bir dönüm noktasıdır. Erzurumspor'u şampiyon yapma hedefim var ve bu hedefe ulaşabilirsem görevime devam edeceğim; ulaşamazsam, bu görevi devretmek durumunda kalacağım" şeklinde konuştu.

"Bu yıl benim final yılım olmalı"

Takımımda bazı revizyon ve değişiklikler yapmaları gerektiğine inandığını ifade eden Kutlu, "Bu yıl benim final yılım olmalı. Oyuncular bazında da bu değişimleri gerçekleştirmek, kulübümüzün daha iyi bir seviyeye gelmesi için önemli. Yönetim kurulunun bu konuda alacağı karar, benim için çok kıymetli. Eğer yönetim kurulu bu kararı desteklerse, birlikte ilerleyeceğiz. Desteklemezse, yollarımızı ayırmamız gerektiğini de belirtmek istiyorum. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Erzurumspor için en iyi sonucu almak adına bu yolda birlikte olmayı umuyorum" dedi.

Bu açıklamadan sonra bütün gözler Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve yönetiminin yapacağı açıklamaya çevrildi. Mavi-beyazlı takımım taraftarları da bir an önce hoca ile karar verilmesi ve yeni sezon için hazırlıklara başlanılması istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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