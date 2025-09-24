Hakan Kutlu: Bodrum FK'dan Puan Alabilseydik Farklı Bir Konumda Olabilirdik

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bodrum'dan da puan çıkarabilseydik çok farklı bir konumda olabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. İlk 10 maçımız ligin en güçlü ekipleriyle oldu. Bugüne kadar iyi puanlar topladık, Bodrum'dan da puan çıkarabilseydik çok farklı bir konumda olabilirdik. İlk golü yiyene kadar denk bir oyun vardı ancak golden sonra rakip kontrolü eline aldı. Şu ana kadar karşılaştığımız en kaliteli ayaklara sahip takım Bodrum FK diyebilirim" diye konuştu.

Bodrum FK'nın Süper Lig tecrübesine dikkat çeken Kutlu, "Kadrosunu büyük ölçüde koruyan, hem toplu hem topsuz oyunda üstünlüğünü sahaya yansıtan bir takım. Futbolun nasıl oynanacağını bilen oyunculara sahipler. Bizim ekibimiz gelişim sürecinde, bu lige alışmaya çalışan oyuncularımız var. Önümüzde Amed karşılaşması var, taraftarımızın önünde ilk kez sahaya çıkacağız. Orada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA