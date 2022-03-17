Hakan Keleş: 3 haftadır iyi oyun beni mutlu ediyor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, son üç haftadır iyi oyun ve alınan galibiyetlerin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, şimdiki hedeflerinin Antalya deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek olduğunu belirtti.

Ligin 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor hazırlıklarının Giresun etabını tamlayarak bu sabah Antalya'ya giden Giresunspor, pazar günü oynayacak olduğu maçın hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maç öncesi yaptığı açıklamada, Süper Ligde son oynadıkları 3 maçın 3'ünü de kazanarak iyi bir seri yakaladıklarını dile getirdi. Keleş, "Üçte üç yapmak bizim için avantaj ve moral oldu ama hiçbir şey bitmiş değil. Bir maç kazanmayla hiçbir şey bitmiyor. Ne zaman matematiksel olarak garantilerseniz, o zaman süreç bitiyor. Üç maçtır iyi oyunu sonuca yansıtıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak da, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ligin henüz bitmediğini belirtti. Yamak, yaptığı açıklamada, "Üç hafta önce yaptığımız programda hedefe ulaştık. Çok büyük emek ve özveri ile yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldık. Tüm takım, teknik ekip, personel, yönetim ve büyük taraftarımızın destekleriyle bugün peş peşe 3'üncü galibiyetimizi aldık. Ama henüz bitmedi lig devam ediyor. Birlik ve beraberlikle devam edeceğiz. Beraber üzülenlerle birlikte hep beraber sevinmeye devam edeceğiz. Giresunspor sen bizim her şeyimizsin" ifadelerini kullandı.