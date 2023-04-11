Hakan'ın takımı avantajı kaptı! Inter, Benfica'nın serisini bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Barella ve Lukaku'nun attığı gollerle deplasmanda 2-0 kazanarak rövanşa avantajlı giden taraf oldu. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisi son buldu.

Devler Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz'de Benfica ve Inter kozlarını paylaştı. Net fırsatlar yakalayan Benfica, pozisyonları değerlendiremeyince sahadan boynu bükük ayrıldı.

LUKAKU FİŞİ ÇEKTİ

Inter, 51'de Barella'nın attığı golle karşılaşmada öne geçti. Yedek bekleyen Lukaku, 63'te Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Belçikalı golcü 82'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Bu skorla maçı kazanan Inter, 19 Nisan Çarşamba günü İtalya'da oynanacak rövanşa avantajlı giden taraf oldu.

SERİ BİTTİ

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları da dahil olmak üzere PSG ile Juventus'un yer aldığı grupta da yenilmeyen Benfica'nın yenilmezlik serisine Inter son verdi.