Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonunda tarihi konuşma

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TARİHİ KONUŞMA

Maçın ardından tüm takım arkadaşlarını saha ortasına toplayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, izleyenleri duygusallaştıran tarihi bir konuşma yaptı.

''İYİ İNSANLARIZ, İYİ KARAKTERİZ, BUNU HAK ETTİK!''

Takım arkadaşlarına başarıları nedeniyle teşekkür eden Hakan Çalhanoğlu, ''Hepimiz bunu hak ettik. Yüce rabbim bizimle birlikte bunu unutmayın. Biz iyi insanlarız, iyi karakteriz ve bunu hak ettik. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız." sözlerini sarf etti.

BİNLERCE BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI

Milli takım sosyal medya hesabından paylaşılan bu tarihi anlar kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.