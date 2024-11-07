Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik

Bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün gece oynanan 9 maçla sona erdi.

HAKAN ATTI 3 PUAN GELDİ

Serie A devi Inter, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal'i milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 45+3. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

PENALTI KAÇIRMIYOR

Çalhanoğlu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirerek büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla namağlup unvanını sürdüren Inter, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Arsenal ise 7 puanla 12. basamakta bulundu.