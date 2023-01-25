Hakan Çalhanoğlu'nun rotası netleşti! Yeni maaşı bile belli

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, Inter ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, yıllık 5 milyon eurodan İtalyan deviyle 2026 yılına kadar yeni mukavele imzalayacağı belirtildi.

Milan'dan bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinde ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi oldu. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

YILDA 5 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Hakan Çalhanoğlu, Inter ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmaya çok yakın. Milli futbolcunun yeni sözleşmesinde yıllık 5 milyon euro ve bonuslar kazanacağı belirtildi.

INTER'IN DEĞİŞİLMEZ İSMİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'in değişilmez isimlerinden olurken İtalyan devinin formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-5 asistlik performans gösterdi.