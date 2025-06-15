Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İsmi Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile anılan Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

SportMediaset'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Milli oyuncunun menajerinin Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Öte yandan Galatasaray'ın da Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklifi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız için İtalyan devine 15 milyon euroluk teklif yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı. Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.