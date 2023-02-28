Premier Lig'e gitmezse, Türkiye'ye geliyor! Hakan Çalhanoğlu tuttuğu takımın formasını giyecek

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile Southampton'ın talip olduğu belirtildi. Mali durumlar nedeniyle İtalyan devi, milli futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. 2024 Haziran'da kontratı bitecek olan Hakan'ın takımdan ayrılmaması durumunda ise sözleşmesinin bitmesiyle birlikte taraftarı olduğu Galatasaray'a imza atacağı iddia ediliyor.

Bu sezon Inter'in vazgeçilmez isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'na İtalya Serie A ekipleri kancayı taktı. Milli futbolcuya, Leeds United ve Southampton talip olurken Galatasaray'ın adı da Çalhanoğlu ile anılıyor.

25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Southampton ve Leeds United, Hakan Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti. Inter'in milli futbolcudan son derece memnun olduğu ancak finansal fair-play kuralları nedeniyle Hakan'ın gidişine sıcak bakabileceği belirtildi. İtalya devinin, 29 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro istediği öne sürüldü.

YOLU SÜPER LİG'E DÜŞEBİLİR

Galatasaraylı olduğu bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun transfer yapmaması durumunda ise sözleşmesinin sonunda sarı-kırmızılı takıma imza atacağı iddia edildi. Milli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 32 maça çıkarken 3 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.