Haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray'ın geçen yaz transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, gelecek yaz döneminde tekrar sarı-kırmızılıların gündemine gelebilir. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Inter kulübü, milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor ve bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. İddialara göre, Inter, Hakan'ın ayrılığı durumunda Aleksandar Stankovic'i geri almayı planlıyor.

  • Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.
  • Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun satışı durumunda Aleksandar Stankovic'i kadroya katmayı planlıyor.
  • Aleksandar Stankovic'in sözleşmesinde 23 milyon euroluk geri satın alma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer etmek için yoğun mesai harcadığı Hakan Çalhanoğlu, gelecek yaz döneminde yeniden sarı-kırmızılıların gündemine girebilir. İtalyan basınında yer alan habere göre Inter, milli futbolcunun olası ayrılığına bu kez daha sıcak bakıyor ve bonservis beklentisini de netleştirdi.

INTER'DE "HAKAN" SENARYOSU YENİDEN YAZILIYOR

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray ile yeniden anılırken, İtalyan ekibinin oyuncu sonrası planını şimdiden hazırladığı öne sürüldü. Haberde, Galatasaray'ın yaz aylarında Hakan için yeni bir teklif sunması halinde Inter'in bunu değerlendirebileceği belirtildi.

STANKOVIC PLANI DEVREDE

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun son basın toplantısında övgüyle bahsettiği Aleksandar Stankovic'in kulübe geri dönmesi gündemde. Geçtiğimiz temmuz ayında Club Brugge'a 9.5 milyon euroya satılan 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 23 milyon euroluk geri satın alma maddesi bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

TUTTOSPORT: KRİTİK NOKTA HAKAN'IN GELECEĞİ

Tuttosport'un aktardığına göre, Stankovic'in yeniden Inter'e dönüşünde Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirleyici olacak. Haberde, Inter'in Hakan'ı satması durumunda Stankovic'i onun yerine kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

15 MİLYON EURO YETERLİ GÖRÜLÜYOR

Haber detayında, Inter'in Hakan Çalhanoğlu için belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi. İtalyan temsilcisinin, bu geliri Stankovic transferinde kullanabileceği öne sürüldü.

500

Yorumlar (1)

bzfp57ypzs:

gel kaptan evine

1
0
yanıtYanıtla

