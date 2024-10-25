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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

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Inter'in Roma ile oynadığı müsabakanın başında sakatlanan ve bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys karşılaşmasını kaçıran milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak olan Juventus maçında da forma giyemeyecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Hakan, sakatlığı sebebiyle dev maçı kaçıracak.

ROMA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

    Ligin 8. haftasında Roma'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Karşılaşmanın 12. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çalhanoğlu'nun yerine Davide Frattesi oyuna girmişti.

    JUVENTUS'A KARŞI OYNAYAMAYACAK

    Sol uyluk iç adalesinde kas gerilmesi tespit edilen Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Young Boys maçında forma giyememişti. 30 yaşındaki orta saha, Juventus karşılaşmasını da kaçıracak.

    DEV MAÇ NE ZAMAN?

    Inter, İtalya Serie A'nın 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Juventus'u konuk edecek.Giuseppe Meazza'da oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    HAKAN'IN SEZON PERFORMANSI

    Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 9 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda attığı 2 golle takımına katkı verdi. 30 yaşındaki Hakan'ın Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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