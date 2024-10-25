Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Hakan, sakatlığı sebebiyle dev maçı kaçıracak.

ROMA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ligin 8. haftasında Roma'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Karşılaşmanın 12. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çalhanoğlu'nun yerine Davide Frattesi oyuna girmişti.

JUVENTUS'A KARŞI OYNAYAMAYACAK

Sol uyluk iç adalesinde kas gerilmesi tespit edilen Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Young Boys maçında forma giyememişti. 30 yaşındaki orta saha, Juventus karşılaşmasını da kaçıracak.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Inter, İtalya Serie A'nın 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Juventus'u konuk edecek.Giuseppe Meazza'da oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

HAKAN'IN SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 9 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda attığı 2 golle takımına katkı verdi. 30 yaşındaki Hakan'ın Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.