Hakan Çalhanoğlu'na Corriere dello Sport'tan Övgü

Hakan Çalhanoğlu'na Corriere dello Sport'tan Övgü
İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'in lideri ve maçların kaderini değiştiren isim olarak tanımladı. Çalhanoğlu, Fiorentina karşısında attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.

İTALYA'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayısında Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa yer ayırarak övgülerde bulundu. Gazete, milli futbolcuyu 'Maçların kaderini değiştiren isim, Inter'in oyun aklı ve lideri' olarak tanımladı.

İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina'yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti. Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda. 'Hiç bu kadar formda olmamıştı' başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi. Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter'e galibiyeti getirdiğini yazdı. Gazete, bu golü "maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi" olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca; Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
