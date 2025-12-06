Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter rahat kazandı

MİLLİ futbol Hakan Çalhanoğlu 'nun formasını giydiği Inter, sahasında Como'yu 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 14'üncü haftasında Inter sahasında Como'yu konuk etti. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başladığı karşılaşmada Inter rakibini 4-0 mağlup etti. Mavi-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Lautaro Martinez, 59'uncu dakikada Thuram, 81'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 86'ncı dakikada Carlos Augusto kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Hakan, 90 dakika sahada kaldı. Inter bu sonuçla puanını 28'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.