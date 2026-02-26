Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda Inter ile yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden sezon sonunda ayrılmayı kafasına koydu.
Serie A'da lider durumda bulunan Inter'in formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
SÖZLEŞME UZATMAYACAK
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; İsmi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda Inter ile yeni sözleşme imzalamayacak. Deneyimli oyuncunun, İtalyan ekibinden sezon sonunda kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi.
OKAN BURUK İLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR
Haberin devamında, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sık sık Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile görüştüğü ve yeni adresinin büyük ihtimalle Galatasaray olacağı vurgulandı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanan ilk maç öncesi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onun gelmesini istiyor. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.