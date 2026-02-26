Haberler

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda Inter ile yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden sezon sonunda ayrılmayı kafasına koydu.

  • Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda Inter ile yeni sözleşme imzalamayacak.
  • Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresinin büyük ihtimalle Galatasaray olacağı belirtildi.
  • Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı.

Serie A'da lider durumda bulunan Inter'in formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; İsmi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda Inter ile yeni sözleşme imzalamayacak. Deneyimli oyuncunun, İtalyan ekibinden sezon sonunda kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi.

OKAN BURUK İLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Haberin devamında, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sık sık Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile görüştüğü ve yeni adresinin büyük ihtimalle Galatasaray olacağı vurgulandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanan ilk maç öncesi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onun gelmesini istiyor. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Yanlis karar....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü araba markası milyonlarca aracını geri çağırdı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran 'Kabe'de Hacılar' paylaşımı

Akıma Bakan Göktaş da uydu