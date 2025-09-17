Haberler

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Ajax'ı 2-0 Geçti

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Ajax'ı 2-0 Geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asist yaptığı maçta Ajax'ı 2-0 mağlup etti. Marcus Thuram'ın golleriyle galip gelen İtalya ekibi, önemli bir galibiyet elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu oldu. Inter, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Marcus Thuram'ın attığı 2 golde de asisti yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu ilk 11'de başladığı karşılaşmada 87 dakikada sahada kaldı. Hakan, 87'nci dakikada yerini Sucic'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos - Pafos FC: 0-0

Slavia Prag - Bodo/Glimt: 2-2

Bayern Münih - Chelsea: 3-1

Liverpool - Atletico Madrid: 3-2

PSG - Atalanta: 4-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
